Гандболистка Вяхирева во второй раз выиграла Кубок Норвегии

В воскресенье, 25 февраля, в финальном матче Кубка Норвегии среди женских команд «Кристиансанд» уверенно обыграл «Сторхамар» (32:23) и в седьмой раз подряд завоевал почётный трофей. Для россиянки это второй титул. Правая полусредняя Вяхирева пятью заброшенными мячами внесла весомый вклад в победу своего клуба. За день до этого в полуфинале Кубка Норвегии «Кристиансанд» разгромил«Ларвик» со счётом 40:24, на счету россиянки семь голов.