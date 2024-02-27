Тренер Родионенко раскритиковала Мельникову за жалобы на питание

«Мельникова, конечно, всё преувеличивает. Тем более, у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан. Здесь такого никогда не будет! Она считает, что кроме неё никто не питается, а параллельно с ней в столовую ходят еще 250 человек.



Да, к питанию есть определённые претензии, но мы исправляем их, сразу говорим, что можно, а что нельзя. Отдельно для Ангелины Мельниковой никто готовить не будет!» — приводит слова Родионенко Sport24.