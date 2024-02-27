Российский олимпийский чемпион отказался от участия в Играх

«Я уже в любом случае отказался от Олимпиады. Я буду выступать либо на играх БРИКС , либо на Играх дружбы. Смотря что оставят, но вроде оставляют и то, и другое», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках». Стоит отметить, что организация также запретила выступать на международных соревнованиях всем российским и белорусским пловцам даже в статусе нейтральных спортсменов.