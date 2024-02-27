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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Уразова получила тяжёлую травму колена

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Владислава Уразова получила тяжёлую травму колена на тренировке. В ближайшее время 19-летней спортсменке предстоит перенести операцию.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике получила тяжелую травму
© РИА Новости

«У неё тяжёлое повреждение коленного сустава, всё случилось на прошлой неделе на акробатической тренировке, когда она работала над вольными упражнениями. Операция будет сделана сегодня-завтра, после чего можно будет говорить о приблизительных сроках восстановления. Мы надеемся, что Уразова вернётся в спорт», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Напомним, Уразова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в командном многоборье, а также серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года в упражнениях на брусьях.

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