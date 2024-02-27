Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике получила тяжелую травму

«У неё тяжёлое повреждение коленного сустава, всё случилось на прошлой неделе на акробатической тренировке, когда она работала над вольными упражнениями. Операция будет сделана сегодня-завтра, после чего можно будет говорить о приблизительных сроках восстановления. Мы надеемся, что Уразова вернётся в спорт», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.