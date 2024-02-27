Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отстранил на пять лет бывшего главного тренера сборной Беларуси по лёгкой атлетике Юрия Моисевича за нарушение кодекса поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении скандально известной бегуньи Кристины Тимановской, сообщается на сайте организации.

© Чемпионат.com

Срок дисквалификации 63-летнего Моисевича будет отсчитываться с 20 февраля 2024 года.

В решении заявлении говорится, что специалист дисквалифицирован за нарушение стандартов добропорядочности и достоинства кодекса поведения AIU.

В 2021 году тренеры Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской. Дело было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и World Athletics 30 сентября 2021 года. В январе 2023 года Моисевичу были предъявлены обвинения, Шумак обвинен не был.