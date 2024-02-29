Две трети ставок на Супербоул в США были сделаны у нелегальных букмекеров

2/3 ставок на Супербоул в США были сделаны у нелегальных букмекеров
Американцы сделали большую часть ставок на Супербоул у нелегальных букмекеров.
По данным аналитической платформы Yield Sec, из 5,37 млрд долларов, поставленных в США на Супербоул, на легальных букмекеров пришлось лишь 1,4 млрд.
Американцы сделали 350,5 млн ставок на матч, из которых 228,2 млн были сделаны у офшорных букмекеров.
Супербоул выиграл «Канзас-Сити» – в финале был обыгран «Сан-Франциско» (25:22).
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2/3 ставок на Супербоул в США были сделаны у нелегальных букмекеров
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