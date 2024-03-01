Экс-чемпионка России по бодибилдингу едва не сгорела в авто, закурив сигарету

Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова была госпитализирована с ожогами в Москве, сообщает Telegram канал SHOT. По информации источника, 41 летняя спортсменка загорелась в собственном автомобиле во время поездки в столичном районе Строгино. Она неудачно прикурила сигарету, подпалив свои волосы. Богрунова была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с сильными ожогами лица, шеи и рук. Богрунова является мастером спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа. Она неоднократно побеждала и становилась призером на различных российских и европейских соревнований по бодибилдингу в разных категориях.