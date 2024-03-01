$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

Крамаренко победила в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Крамаренко победила в многоборье на ЧР по художественной гимнастике
© РИА Новости

Крамаренко показала результат 177,750 балла. Серебро у Карины Киреевой (167,400), замкнула тройку призеров Арина Янковская (166,650).

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики и завершится 6 марта.

Летние виды спорта
Лала Крамаренко