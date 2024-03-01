Крамаренко победила в многоборье на ЧР по художественной гимнастике

Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Крамаренко показала результат 177,750 балла. Серебро у Карины Киреевой (167,400), замкнула тройку призеров Арина Янковская (166,650).
Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики и завершится 6 марта.
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