Российский легкоатлет рассказал, как подрабатывал на кладбище

Чемпион России в беге на 60 и 200 метров Константин Крылов рассказал «Матч ТВ», что два года назад он работал газонокосильщиком и разнорабочим, потому что легкая атлетика еще не приносила дохода.

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В августе прошлого года 19 летний Крылов с результатом 20,52 секунды победил на чемпионате России в Челябинске в забеге на 200 метров. В феврале он стал первым в забеге на 60 метров (6,64) на турнире «Русская зима» в Москве. Также в феврале Крылов одержал победы в беге на 60 метров (6,56) и на 200 метров (20,72) на чемпионате России в помещении в Москве.

— Ранее ты рассказывал, что еще два года назад тебе приходилось подрабатывать. Много там заработал?

— Зарабатывал немного, ну и по времени там недолго подрабатывал. Был отдых между соревнованиями, я работал газонокосильщиком на кладбище вместе с друзьями со школы. Там платили тысячу в день. Ну еще были «калымы»: могли попросить где то подравнять газон за отдельную плату. Еще был разнорабочим: контейнеры мыл, цемент таскал.

— Не все тренеры одобряют подработку спортсменов, даже несмотря на самые сложные ситуации. Какой была реакция твоего тренера?

— Я еще не был на том уровне, поэтому, наверное, можно было (смеется). Еще и сезон закончился, свое время проводи как хочешь. Тренер, наверное, и не знал. Только потом узнал (смеется).

— Но потом ты к подработкам не прибегал, потому что стал получать в легкой атлетике больше?

— Тогда в легкой атлетике я вообще не получал.

— В тот момент ты не хотел завязать со спортом?