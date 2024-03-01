Российский легкоатлет рассказал, как подрабатывал на кладбище

Российский легкоатлет рассказал, как за 1000 рублей подрабатывал газонокосильщиком на кладбище
Чемпион России в беге на 60 и 200 метров Константин Крылов рассказал «Матч ТВ», что два года назад он работал газонокосильщиком и разнорабочим, потому что легкая атлетика еще не приносила дохода.
В августе прошлого года 19 летний Крылов с результатом 20,52 секунды победил на чемпионате России в Челябинске в забеге на 200 метров. В феврале он стал первым в забеге на 60 метров (6,64) на турнире «Русская зима» в Москве. Также в феврале Крылов одержал победы в беге на 60 метров (6,56) и на 200 метров (20,72) на чемпионате России в помещении в Москве.
— Ранее ты рассказывал, что еще два года назад тебе приходилось подрабатывать. Много там заработал?
— Зарабатывал немного, ну и по времени там недолго подрабатывал. Был отдых между соревнованиями, я работал газонокосильщиком на кладбище вместе с друзьями со школы. Там платили тысячу в день. Ну еще были «калымы»: могли попросить где то подравнять газон за отдельную плату. Еще был разнорабочим: контейнеры мыл, цемент таскал.
— Не все тренеры одобряют подработку спортсменов, даже несмотря на самые сложные ситуации. Какой была реакция твоего тренера?
— Я еще не был на том уровне, поэтому, наверное, можно было (смеется). Еще и сезон закончился, свое время проводи как хочешь. Тренер, наверное, и не знал. Только потом узнал (смеется).
— Но потом ты к подработкам не прибегал, потому что стал получать в легкой атлетике больше?
— Тогда в легкой атлетике я вообще не получал.
— В тот момент ты не хотел завязать со спортом?
— Можно было и начать учиться, и работать, но я решил остаться. Ну и не было предпосылок к моему уходу, потому что я хорошо провел сезон. Тренер сказал, чтобы я готовился уверенно к зиме, — сказал Крылов «Матч ТВ».
Российский легкоатлет рассказал, как за 1000 рублей подрабатывал газонокосильщиком на кладбище
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