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Гимнастка Глотова может пропустить чемпионат России из-за перенесенного воспаления легких

Член сборной России по спортивной гимнастике Алена Глотова перенесла воспаление легких и не сможет нормально подготовиться к чемпионату страны, который пройдет в Сочи в середине марта. Об этом ТАСС рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Глотова может пропустить ЧР из-за перенесенного воспаления легких
© ТАСС

"Мы против того, чтобы выступала на чемпионате России Алена Глотова, которая недавно перенесла воспаление легких, - сказала Родионенко. - После этой болезни очень опасно давать спортсменке физические нагрузки, а ехать на соревнования неподготовленной нет никакого смысла".

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 17 марта.

Глотовой 18 лет. На чемпионате России 2023 года, который проходил в Казани, эта спортсменка завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне.

Летние виды спорта
Валентина Родионенко
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