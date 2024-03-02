Глотова может пропустить ЧР из-за перенесенного воспаления легких

"Мы против того, чтобы выступала на чемпионате России Алена Глотова, которая недавно перенесла воспаление легких, - сказала Родионенко. - После этой болезни очень опасно давать спортсменке физические нагрузки, а ехать на соревнования неподготовленной нет никакого смысла".