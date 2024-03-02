$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Гимнастка Крамаренко выиграла всё золото чемпионата России — 2024

Лала Крамаренко стала победительницей всех соревнований на чемпионате России по художественной гимнастике — 2024 в Москве.

Гимнастка Крамаренко выиграла все золото чемпионата России — 2024
© Чемпионат.com

В соревнованиях с обручем 19-летняя спортсменка набрала 44,600 балла. Второе место заняла Арина Янковская, третьей стала Ксения Колядина.

Не было равных Крамаренко и в упражнениях с булавами. Второе место здесь у Ксении Колядиной, а третье у Софьи Копыловой. Не смогли подобраться соперницы к ней и в двух других видах: соревнованиях с мячом и лентой.

Перед финалами в отдельных видах, Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье. В сумме четырёх упражнений гимнастка набрала 177,750 балла, оторвавшись от ближайшей соперницы Карины Киреевой больше, чем на десять баллов (167,400). Третье место разделили Милена Щенятская и Арина Янковская (обе — 166,650 баллов).

Чемпионат России по художественной гимнастике — 2024 проходил во дворце гимнастики Ирины Винер.

Летние виды спорта
Лала Крамаренко
Ирина Винер
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости