Покинувшая спорт легкоатлетка следит за международными турнирами

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, несмотря на завершение карьеры и недостаток времени, продолжает следить за тем, как выступают ее коллеги на российских и международных соревнованиях. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Прыгунья с шестом, имеющая на своему счету также титул чемпионки мира (2019), в декабре 2023 года объявила о завершении карьеры спортсменки, за несколько месяцев до этого она стала мамой.

"Я продолжаю следить за тем, как выступают наши легкоатлеты, смотрела чемпионат России, - сказала Сидорова. - Знаю, что сейчас идет зимний чемпионат мира. К сожалению, соревнования идут поздно, поэтому тот же женский шест намереваюсь посмотреть в записи утром".

Чемпионат мира в помещении проходит в британском Глазго с 1 по 3 марта. Соревнования в прыжках с шестом у женщин состоялись в ночь со 2 на 3 марта, победу с результатом 4,80 метра одержала британка Молли Кодри.