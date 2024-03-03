В Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде

Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде в Париже.

По его словам, по поводу участия в Олимпиаде российских спортсменов высказывались и президент России, и Олимпийский комитет России и добавить нечего, передает РИА «Новости». Жуков подчеркнул, что россиянам выставляют неприемлемые условия, а в большинстве видов спорта уже прошли отборочные соревнования.