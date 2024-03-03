Во Франции назвали "позором" жилищные условия в олимпийской деревне

Жилищные условия в олимпийской деревне под Парижем позорят и унижают Францию. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Политик заявил, что «Макронистан» будет принимать олимпийских атлетов в деревне с ужасными условиями. В комнатах площадью 12 квадратных метров будут жить по два человека, при этом санузел рассчитан на четверых. Кровати будут из картона, а матрасы сделаны из переработанной лески. Кондиционеров в помещениях нет, вместо них спортсменам выдадут 8,2 тысячи вентиляторов.

«Какой позор! Цель — еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!» — подытожил Филиппо в соцсети X.

Он сопроводил запись фотографиями олимпийской деревни, демонстрирующими озвученные проблемы.

На этой неделе Макрон проинспектировал недавно возведенную олимпийскую деревню в департаменте Сен-Сен-Дени, в нескольких километрах к северу от Парижа. Это 82 здания с тремя тысячами квартир. Работы обошлись почти в 2 миллиарда евро.