Как арабские шейхи сотрясают устои снукера

Тот, кто наберёт 167 очков за фрейм, получит $ 500 тыс.!

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4 марта в Саудовской Аравии стартовал новый турнир в снукере – Riyadh Season World Masters of Snooker. Эти соревнования – уникальные, потому что проводятся по необычным правилам. У снукеристов есть возможность забить золотой шар и сделать максимум в 167 очков. Это вообще как?!

$ 500 тыс. за максимум!

Riyadh Season World Masters of Snooker – первый профессиональный турнир по снукеру, который проводится в Саудовской Аравии. И он сильно отличается от других подобных. Дело в том, что турнир проводится по классическим правилам снукера, за исключением одной инновации – 23-го шара, который называют Riyadh Season ball. Этот золотой шар стоит целых 20 очков и позволяет снукеристу сделать максимальный брейк в 167 очков!

Вот только тут есть свои нюансы. Закатить в лузу Riyadh Season ball игроки могут лишь после того, как сделают классический максимум в 147 очков. А если раньше времени коснуться золотого, который с начала фрейма находится на коротком борту за болкерной линией, то можно получить штраф: четыре или семь очков, в зависимости от того, какого цвета шар был в игре. Riyadh Season ball будет находиться на столе ровно до тех пор, пока у снукеристов есть шанс на максимум, в противном случае рефери его убирает.

Первый игрок, которому удастся сделать брейк в 167 очков, получит беспрецедентный приз – $ 500 тыс. (около 45 млн рублей). Даже победитель турнира получит меньше – всего £ 250 тыс. (28,8 млн рублей).

В Riyadh Season World Masters of Snooker участвуют 12 снукеристов. На турнир пригласили Люку Бреселя, Ронни О’Салливана, Джада Трампа, Марка Селби, Марка Аллена, Али Картера, Шона Мёрфи, Марка Уильямса, Джона Хиггинса и Дин Цзюньхуэя, а также двух местных игроков Омара Алажлани (Саудовская Аравия) и Али Алобаидли (Катар). В целом – все звёзды здесь.

Погоня за золотым

Riyadh Season World Masters of Snooker стартовал 4 марта с квалификации. Правда, в ней приняли участие не все снукеристы, а те, кто был ниже других по рейтингу. В итоге в первом раунде Дин Цзюньхуэй с лёгкостью обыграл Омара Алажлани (4:0), а Джон Хиггинс разгромил Али Алобаидли (4:0).

Во втором раунде Картер не без проблем обыграл Цзюньхуэя (4:3). После четырёх фреймов англичанин вёл со счётом 3:1, но китаец совершил крутой камбэк (3:3). Не менее напряжённым вышло противостояние Хиггинса и Уильямса (4:2). Как только Джон уходил вперёд, Марк его догонял, но в концовке перевес был на стороне шотландца. Кстати, Хиггинс стал первым, кто сделал реальный заход на 167-очковую серию. Он забил все 15 красных через чёрный, но неудачно вышел на жёлтый. Увы, до золотого дело не дошло.

Во вторник, 5 марта, на Riyadh Season World Masters of Snooker пройдут четвертьфиналы. Хиггинс сыграет с О'Салливаном, Трамп с Мёрфи, Селби с Алленом, а Картер – с Бреселем. У каждого из этих спортсменов есть уникальный шанс сделать исторический максимум в 167 очков.

Пожалуй, особая мотивация будет у Ронни О'Салливана. Ракета – рекордсмен по числу максимальных брейков. С 1997 по 2018 год он сделал аж 15 штук, но потом объявил забастовку, так как был недоволен суммой призовых за такую серию, которая за всю историю снукера была зафиксирована лишь 200 раз.

«С тех пор у меня могло быть ещё пять или шесть максимумов, – рассказывал Ронни Eurosport на Welsh Open. – Но я уже давно объявил забастовку. Когда они увеличат призовые, тогда я попробую рискнуть».

Ну что ж, Ронни. Время рисковать точно пришло!