ВФП оказывает поддержку призеру ОИ, который борется с тяжелой болезнью

Всероссийская федерация плавания (ВФП) оказывает финансовую поддержку призеру Олимпийских игр по плаванию Дмитрию Волкову, сообщил «Матч ТВ» президент ВФП Владимир Сальников.

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Во вторник 57‑летний Волков рассказал «Матч ТВ», что борется с тяжелой болезнью.

— Дмитрий обратился за помощью и, конечно, Всероссийская федерация плавания помогает ему финансово, — сказал Сальников «Матч ТВ».

Волков на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал серебро в эстафете, на Олимпиаде‑1988 в Сеуле стал двукратным бронзовым призером. Также на его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.