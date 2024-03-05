ВФП оказывает поддержку призеру ОИ, который борется с тяжелой болезнью

ВФП оказывает поддержку призеру ОИ Волкову, который борется с тяжелой болезнью
Всероссийская федерация плавания (ВФП) оказывает финансовую поддержку призеру Олимпийских игр по плаванию Дмитрию Волкову, сообщил «Матч ТВ» президент ВФП Владимир Сальников.
Во вторник 57‑летний Волков рассказал «Матч ТВ», что борется с тяжелой болезнью.
— Дмитрий обратился за помощью и, конечно, Всероссийская федерация плавания помогает ему финансово, — сказал Сальников «Матч ТВ».
Волков на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал серебро в эстафете, на Олимпиаде‑1988 в Сеуле стал двукратным бронзовым призером. Также на его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.