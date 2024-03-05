В Индии на чемпионате по крикету спортсменка разбила окно спонсорского автомобиля

Во время 11-го матча женской премьер-лиги по крикету Индии спортсменка Эллис Перри не рассчитала силу удара и разбила мячом окно спонсорского автомобиля. Видеозаписью инцидента поделился Sportskeeda.

Отмечается, что ситуация произошла во время матча «Роял Челленджерс Бангалор» и «Уорриорз». На кадрах видно, как Перри отбивает мяч и он летит к краю поля, где стоит спонсорский автомобиль. В итоге он попадает ровно в заднее окно, разбивая в нем стекло.

До этого игроки в крикет неоднократно попадали по машинам и разбивали стекла, но они были их собственными. Таким образом случай Перри стал первым, где было разбито окно спонсорского автомобиля.