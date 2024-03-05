Тарасова назвала безобразием отсутствие флага РФ на Олимпиадах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила актуальность Олимпийских игр. Она назвала безобразием отсутствие флага России на последних Олимпиадах.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не могу сказать, что Олимпийские игры себя изжили. Это по-прежнему главное соревнование в жизни каждого спортсмена. Но отсутствие флага России на последних Олимпиадах — безобразие. Сейчас еще и допускать никого не хотят», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в целях защиты целостности проведения соревнований и безопасности их участников.