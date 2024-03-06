Пловец Рылов высказался о зарплатах футболистов

Пловец Евгений Рылов считает оправданными высокие зарплаты футболистов.

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«Больше всего денег крутится в футболе, баскетболе, американском футболе, поэтому и заработок у представителей этих видов спорта выше, в этом нет ничего плохого. Я уже говорил, что я сделал больше для удовлетворения собственных амбиций, а они – получают больше в материальном плане. Что лучше – не знаю.

Я не бедствую, но в любом случае, чем больше у тебя материальных благ, тем больше у тебя свободы действий. К примеру, сейчас, в условиях, когда нас закрыли, футболисты могут себе позволить поехать в любую страну на сборы, а многие – нет. К примеру, я не могу позволить себе то, что могут они», – сказал двукратный олимпийский чемпион.