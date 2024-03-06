Пловец Рылов высказался о зарплатах футболистов

Пловец Рылов: «Больше всего денег крутится в футболе, баскетболе, американском футболе, поэтому и заработок у представителей этих видов спорта выше, в этом нет ничего плохого»
Пловец Евгений Рылов считает оправданными высокие зарплаты футболистов.
«Больше всего денег крутится в футболе, баскетболе, американском футболе, поэтому и заработок у представителей этих видов спорта выше, в этом нет ничего плохого. Я уже говорил, что я сделал больше для удовлетворения собственных амбиций, а они – получают больше в материальном плане. Что лучше – не знаю.
Я не бедствую, но в любом случае, чем больше у тебя материальных благ, тем больше у тебя свободы действий. К примеру, сейчас, в условиях, когда нас закрыли, футболисты могут себе позволить поехать в любую страну на сборы, а многие – нет. К примеру, я не могу позволить себе то, что могут они», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Мбаппе развил скорость 33 км/ч в матче ЛЧ с «Сосьедадом». Форвард «ПСЖ» пробежал бы 100 метров за 10,9 секунды – рекорд Болта равен 9,58
Назаров про Кузнецова: «Надо обнулиться, нельзя думать о завершении карьеры. В России такого профессионала всегда ждут»
Ральф Шумахер: «Ферстаппен и «Мерседес» ведут переговоры, насколько я знаю. Это «План Б» на случай, если в «Ред Булл» все рухнет»