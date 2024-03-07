Восемь игроков ГК «Чеховские медведи» вызваны в сборные

Тренерский штаб сборной России по гандболу определил состав команды на Суперсерию с национальной командой Беларуси. Товарищеские игры пройдут в Казани (13 марта), Москве (15 марта) и Чехове (17 марта). Сбор национальной команды начнётся 11 марта в Казани.

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Всего в сборные России и Беларуси вызваны восемь игроков чеховского клуба:

Отметим, что линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев впервые получил вызов в национальную команду.

Завершающая игра серии пройдёт в подмосковном городе Чехов в ДС «Олимпийский им. В. С. Максимова», начало матча – в 14:15.

«Чехов – это в определённой степени гандбольная столица. На протяжении многих лет никто не мог подвинуть с первого места местный клуб «Чеховские медведи». Благодаря таким успехам в этом городе огромная армия болельщиков. И в этом большая заслуга Владимира Максимова, который очень много сделал и для клуба, и для всего российского гандбола. Предвкушаю, что в Чехове будет классная гандбольная атмосфера. Рад, что сыграем там!» — заявил главный тренер сборной России Велимир Петкович

Напомним, после 19 туров «Чеховские медведи» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.