Губерниев о словах Вяльбе про ОИ: Лена, хватит лицемерить, жесткая моя

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что спортсменам нужно плюнуть на участие в Олимпийских играх.

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«Какая строгая женщина… Плюнуть на них, говорит… Но при этом в лютый мороз в Тюмени на Спартакиаде наши лыжницы 50 км бежали и парням марафон не сократили из-за холода собачьего, ибо как молвила госпожа-боярыня, ФЛГР под эгидой FIS находится… Лена, хватит лицемерить… Покажите пример, плюньте в международную федерацию лыжного спорта… Слабо??? Жёсткая моя….» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта запретила участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и Беларуси. Так она отреагировала на события на Украине.