Синхронистка Чигирева перенесет операцию на травмированном колене

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева сообщила, что 11 марта перенесет операцию из‑за травмы ноги.

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29‑летняя спортсменка получила травму в конце 2023 года.

— Завтра должна пройти операция на правом колене, это моя четвертая операция в жизни. 27 декабря, прямо на репетиции перед выступлением на «Шоу олимпийских чемпионов», у меня случился первичный вывих надколенника. Сейчас я прошла восстановление после вывиха — выпрямила и согнула ногу, подкачала мышцы, теперь к операции полностью готова, — написала Чигирева в своем Telegram‑канале.

Чигирева после Игр‑2020 в Токио выступает соло на соревнованиях и участвует в шоу.