Матыцин поздравил российских тхэквондистов с завоеванием олимпийских лицензий

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что отечественная школа тхэквондо продолжает развитие, и поздравил Максима Храмцова, Татьяну Минину и Полину Хан с завоеванием олимпийских лицензий для выступления на Играх 2024 года в Париже.

10 марта в Софии завершился квалификационный турнир по тхэквондо на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Российские тхэквондисты Максим Храмцов (до 80 кг), Татьяна Минина (до 57 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг) завоевали три олимпийские лицензии.

— Максим Храмцов уже навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта — это наш первый олимпийский чемпион по тхэквондо. Путевка на Игры в Париже — прямое доказательство его мастерства, профессионализма и упорной работы. Серебряный призер Игр в Токио Татьяна Минина и бронзовый призер чемпионата мира Полина Хан также показали высокий уровень на международном турнире. Отечественная школа тхэквондо продолжает свое развитие, а российские спортсмены сохраняют конкурентоспособность. Выражаю признательность Союзу тхэквондо России и тренерскому штабу за качественный уровень подготовки спортсменов и желаю успехов в дальнейшей работе, — приводит слова Матыцина пресс‑служба Минспорта.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.