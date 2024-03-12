В Гайане заявили, что премьер Гаити Анри уходит в отставку в рамках перехода

По результатам международных переговоров на Ямайке президент Гайаны Ирфаан Али объявил, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри уходит с поста в переходный политический период. Власть временно перейдет к переходному президентскому совету, пишет ТАСС. "Для обеспечения свободных и справедливых выборов необходимо гарантировать управление Гаити в соответствии с принципами законности. Это решение отражает тщательные усилия широкой коалиции лидеров, которые поставили интересы своей страны выше любых разногласий", - заявил Али на пресс-конференции во главе объединения карибских государств КАРИКОМ, которое организовало переговоры на высшем уровне в Ямайке. Он добавил, что собравшиеся лидеры признают отставку премьер-министра Анри и образование переходного президентского совета, а также назначение временного премьер-министра. "Хочу выразить благодарность премьер-министру Анри за его преданность службе Гаити и гаитянскому народу", - добавил представитель Гайаны. Согласно заявлению, подготовленному с участием представителей Гаити, стран КАРИКОМ, США, Канады, Франции и Бразилии, будет создан переходный президентский совет из семи членов с правом голоса, представляющих различные гаитянские движения, а также двух наблюдателей без права голоса. Переходный президентский совет будет временно осуществлять определенные президентские полномочия, включая выбор и назначение временного премьер-министра и составление инклюзивного кабинета министров. Он должен обеспечить непрерывность управления, а также создать национальный совет безопасности и продолжить сотрудничество с международным сообществом для оперативного развертывания многонациональной миссии по обеспечению безопасности, одобренной резолюцией Совета Безопасности ООН 2699 от 2023 года. В столице Гаити Порт-о-Пренсе началась стрельба 29 февраля, когда премьер-министр Анри находился в Кении для окончательного утверждения планов по развертыванию иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь города, заявив о намерении помешать возвращению Анри к власти. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити столкнулась с длительным социально-политическим кризисом, который продолжается уже много лет.