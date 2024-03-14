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Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков. ТАСС

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных условиях», — отметил он. RT на русском

«К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?», — добавил Поздняков. Чемпионат.com

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