Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков. ТАСС

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных условиях», — отметил он. RT на русском

«К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?», — добавил Поздняков. Чемпионат.com