Экс-главу спортивной федерации Украины дисквалифицировали за оскорбления в адрес МОК

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) отстранила на один год бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«После возбуждения дела Башенко был временно отстранен, а теперь комиссия по этике UCI подтвердила отстранение на один год начиная с 23 мая 2023 года, а также штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков», — сказано в заявлении.

Башенко был отстранен на один год за оскорбительные выражения в адрес федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). В августе 2019 года функционер был уволен с поста главы Федерации велоспорта Украины за некорректные выражения в адрес победительницы Европейских игр Анны Соловей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Они пропускают турниры. Вопрос с их участием в Олимпиаде 2024 года еще не решен.

Ранее в России жестко раскритиковали новый лозунг Олимпиады.