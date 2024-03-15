Никита Нагорный не выступит в финале личного многоборья на ЧР-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 2020 года Никита Нагорный не выступит в финале личного многоборья на чемпионате России в «Сириусе». Об этом стало известно накануне соревнований.

© Чемпионат.com

«Нагорный решил сосредоточиться на выступлении в финалах упражнений на отдельных снарядах, которые пройдут в субботу и воскресенье», — сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко в интервью ТАСС.

Лидером по итогам квалификации в мужском многоборье является Даниел Маринов. Второе и третье места заняли Артур Далалоян и Кирилл Прокопьев соответственно. Никита Нагорный расположился на седьмом месте. Промежуточное первое место в женской части соревнований занимает Ангелина Мельникова. Финалы в женском и мужском многоборье на ЧР состоятся в пятницу, 15 марта.