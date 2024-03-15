В России указали на отрицательный критерий допуска россиян до Олимпиады-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале указал на отрицательный критерий допуска российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК), который связан с осуждением СВО на Украине.

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Поздняков задался вопросом, что именно в понимании МОК является показателями поддержки. Он посчитал, что размытые границы определения могут повлечь за собой запрет на участие в соревнованиях.

Ранее 15 марта в МОК заявили, что критерии допуска атлетов в нейтральном статусе, опубликованные 8 декабря 2023 года, изменены не будут. Отмечается, что исполком МОК примет решение о реализации этих принципов на заседании в швейцарской Лозанне, которое пройдет с 19 по 20 марта.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.