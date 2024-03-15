Гимнастка Мельникова стала трехкратной чемпионкой России

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала трёхкратной победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Спортсменка набрала 56,132 балла в сумме упражнений.

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Второе место заняла Людмила Рощина (54,899 балла), а тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка Виктория Листунова (54,566).

Чемпионат России по спортивной гимнастике — 2024. Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Воронежская область) — 56,132 балла.

2. Людмила Рощина (Краснодарский край) — 54,899.

3. Виктория Листунова (Москва) — 54,566.

4. Елена Герасимова (Чувашская Республика) — 56,632.

5. Мария Агафонова (Новгородская область) — 53,498.

6. Злата Осокина (Ленинградская область) — 53,332.

7. Екатерина Андреева (Чувашская Республика) — 52,865.

8. Лейла Васильева (Владимирская область) — 52,499.

Ранее стало известно, что Даниел Маринов стал победителем в индивидуальном многоборье среди мужчин.