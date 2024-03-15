Гимнастка Мельникова стала трехкратной чемпионкой России

Гимнастка Мельникова — трёхкратная чемпионка России в индивидуальном многоборье
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала трёхкратной победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Спортсменка набрала 56,132 балла в сумме упражнений.
Второе место заняла Людмила Рощина (54,899 балла), а тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка Виктория Листунова (54,566).
Чемпионат России по спортивной гимнастике — 2024. Индивидуальное многоборье. Женщины. Финал:
1. Ангелина Мельникова (Воронежская область) — 56,132 балла.
2. Людмила Рощина (Краснодарский край) — 54,899.
3. Виктория Листунова (Москва) — 54,566.
4. Елена Герасимова (Чувашская Республика) — 56,632.
5. Мария Агафонова (Новгородская область) — 53,498.
6. Злата Осокина (Ленинградская область) — 53,332.
7. Екатерина Андреева (Чувашская Республика) — 52,865.
8. Лейла Васильева (Владимирская область) — 52,499.
Ранее стало известно, что Даниел Маринов стал победителем в индивидуальном многоборье среди мужчин.