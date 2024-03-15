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Тренер Тарасова пристыдила МОК за условия по допуску России на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024 и заявила, что не поехала бы по таким критериям. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова пристыдила МОК за условия по допуску России на Олимпиаду
© globallookpress.com
«Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала! Что это за условия? Это условия не для нормальных людей! МОК бы постыдился!» — заявила Тарасова.

Спортсмены из России и Белоруссии при попадании на Игры обязаны выступать в нейтральном статусе. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. Однако в декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и соблюдении указанных требований.

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