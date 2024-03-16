Гимнастка Калмыкова снялась с чемпионата России из-за травмы

Гимнастка Анна Калмыкова, представляющая московскую спортивную гимнастику, досрочно прекратила выступление на чемпионате России из-за травмы ноги, которую получила в финале многоборья. Об этом ТАСС сообщила тренер сборной России Валентина Родионенко.

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"Калмыкова не будет выступать в финалах в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях из-за травмы ноги, полученной в пятницу в финале личного многоборья", - сказала Родионенко.

Финал личного многоборья 15-летняя Калмыкова начала с упражнений на брусьях, на которых показала пятый результат среди всех участниц. Однако во время приземления она травмировала ногу, после чего отказалась продолжать борьбу за высокие места.

Чемпионат России в Сириусе стал для Калмыковой вторым серьезным стартом в карьере на взрослом уровне. На Кубке России - 2023, который проходил в конце августа - начале сентября, спортсменка заняла восьмое место в личном многоборье и шестое - в опорном прыжке.