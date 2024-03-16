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В сборной России по гимнастике прокомментировали жалобы на плохое питание

В сборной России по гимнастике прокомментировали жалобы спортсменки Ангелины Мельниковой относительно плохого питания на тренировочной базе «Озеро Круглое». Об этом сообщает РБК.

В сборной России по гимнастике прокомментировали жалобы на плохое питание
© РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила недоумение, почему гимнастка пожаловалась на питание журналистам, а не наставникам или спортивным функционерам.

По ее словам, Мельникова никогда не поднимала данный вопрос и ни с кем не разговаривала на эту тему. Все проблемы, касающиеся питания, сразу решаются ответственными лицами спортбазы. При этом деликатесов в меню не предусмотрено.

«Черной икрой кормить не будут — это точно, смета не позволяет», — сказала Родионенко.

В конце февраля олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пожаловалась на питание, предоставляемое спортсменам на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Она заявила, что «есть нечего» и «выживаю».

Журова высказалась по поводу ситуации с жалобами Васнецовой на питание

Ранее Мельникова рассказала, зачем гимнастке на соревнованиях нужен красивый макияж и аккуратная прическа.

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