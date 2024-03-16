В сборной России по гимнастике прокомментировали жалобы на плохое питание

В сборной России по гимнастике прокомментировали жалобы спортсменки Ангелины Мельниковой относительно плохого питания на тренировочной базе «Озеро Круглое». Об этом сообщает РБК.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила недоумение, почему гимнастка пожаловалась на питание журналистам, а не наставникам или спортивным функционерам.

По ее словам, Мельникова никогда не поднимала данный вопрос и ни с кем не разговаривала на эту тему. Все проблемы, касающиеся питания, сразу решаются ответственными лицами спортбазы. При этом деликатесов в меню не предусмотрено.

«Черной икрой кормить не будут — это точно, смета не позволяет», — сказала Родионенко.

В конце февраля олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пожаловалась на питание, предоставляемое спортсменам на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Она заявила, что «есть нечего» и «выживаю».

Журова высказалась по поводу ситуации с жалобами Васнецовой на питание

Ранее Мельникова рассказала, зачем гимнастке на соревнованиях нужен красивый макияж и аккуратная прическа.