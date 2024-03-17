Гимнастка Ткачук победила в упражнении с лентой на Гран‑при Москвы

Арина Ткачук выиграла в упражнениях с лентой на Гран‑при Москва‑2024 по художественной гимнастике.

Ткачук победила с результатом 34,70 балла. Второе место заняла Владислава Шаронова (32,45), третья — Сильва Саргсян (32,25). Выступления оценивались по правилам Международной федерации художественной гимнастики.

Соревнования проходят с 13 по 17 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.

Прямые трансляции Гран‑при Москва‑2024 по художественной гимнастике доступны на телеканала МАТЧ! СТРАНА, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.