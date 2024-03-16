Россиянка Кузина победила в прыжке с трамплина на Кубке Евразийских стран

Вице‑чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в воду Елизавета Кузина стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина на Кубке Евразийских стран, который проходит в Екатеринбурге. Спортсменка набрала 321,45 балла. Второе и третье места заняла ее соотечественницы Ульяна Клюева (312,75) и Александра Бибикина (300,10).

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В прыжках с десятиметровой вышки среди мужчин золото выиграл россиянин Никита Шлейхер, который набрал 498,35 балла. Второе место у кубинца Карлоса Рамоса (461,35), тройку замкнул еще один представитель России Руслан Терновой (429,70).

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди женщин победу одержали Виктория Казанцева и Екатерина Беляева, которые набрали 294,24 балла. Второе место у Марии Бруенок и Евдокии Гайдай‑Турловой (274,02), третьими стали Елизавета Кансо и Ульяна Манаенкова (262,56).