Глава МОК заявил об опасениях из-за агрессии России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских спортсменов в Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Inside the Games.

© Lenta.ru

Бах рассказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и российского правительства.

«Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», — подчеркнул глава МОК.

17 марта вице-президент МОК Джон Коутс назвал ожидаемое количество россиян на Играх-2024. Он заявил, что на соревнованиях смогут выступить порядка 40 россиян.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.