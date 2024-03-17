В МОК назвали количество российских спортсменов на Олимпиаде

Сообщения СМИ о том, что на парижской Олимпиаде выступят всего 40 россиян «могут быть близки к истине». Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, сообщает Reuters.

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«Возможно, я не прав, но мне кажется, что я читал что-то такое, что их может быть всего 40», — сказал Коутс в воскресном интервью.

По его словам, россияне не будут участвовать в командных видах спорта. Также не смогут выступить представители «российских военных клубов». Кроме того, «очевидно, что некоторые спортсмены решат не ехать, поскольку им не разрешили представлять на соревнованиях Россию».

На Олимпиаду в Париже россияне смогут приехать только в качестве «нейтральных спортсменов» в отдельных видах спорта. Они должны выступать без флагов, эмблем и национальных гимнов. Спортсмены, которые «активно поддерживают СВО или заключили контракт с российской или белорусской армией», на Олимпиаду не допускаются.

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Reuters отмечает, что россияне и белорусы не смогут выступить в конном спорте и легкой атлетике. Напротив, Всемирная федерация плавания и Международная федерация тенниса позволят им соревноваться в рамках ограничений МОК.

Например, российский теннисист Даниил Медведев «в этом месяце заявил, что с нетерпением ждет соревнований и будет соблюдать правила».

Власти России назвали ограничения нелегитимными, несправедливыми и неприемлемыми. При этом глава Олимпийских игр России Станислав Поздняков подтвердил, что спортсмены не будут бойкотировать Игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.