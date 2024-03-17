Захарова ответила на слова Макрона по ОИ‑2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Эммануэля Макрона, в разговоре с «Матч ТВ» предложила президенту Франции прекратить поставки вооружений Украине и перестать спонсировать терроризм.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.

— Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит, — сказала Захарова «Матч ТВ».

МОК в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

В МОК назвали количество российских спортсменов на Олимпиаде

Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.