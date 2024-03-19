Трехкратный призер ОИ, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» заявила, что решение по своему участию на Олимпиаде в Париже примет летом.

МОК в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

В Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде

— Вы находитесь в мейнстриме или сами индивидуально будете искать шансы поехать на Олимпиаду?

— Тут тоже трудно загадывать. Были мысли поехать на «Маре Нострум», где тоже можно было отбираться. Но эти соревнования пройдут ближе к лету. Прямо сейчас мне рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдет в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь. Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как, — сказала Ефимова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.