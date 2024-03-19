Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением относительно позиции правительства РФ по поводу участия в Олимпиаде-2024. Глава МОК подчеркнул, что в курсе слов министра спорта России о том, что нельзя бойкотировать Олимпиаду. В то же время он отметил и негативные комментарии.

«Мы услышали довольно вежливый сигнал. Но, с другой стороны, мы также видели комментарии, высказанные в очень агрессивном тоне, со стороны. МОК не даёт комментариев, но мы видим, что агрессия российского правительства растёт с каждым днём. Против Комитета, против Игр и против меня», — приводит слова Баха французское издание Le Monde.

Президент МОК Бах заявил, что Россия вынудила организацию наложить санкции

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Эта премия вручается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение. Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.