Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил слова министра спорта России Олега Матыцина, который заявил, что нельзя бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024, однако отметил, что агрессия против него возрастает. Его слова приводит издание Le Monde. Газета.Ru

«Мы услышали довольно вежливый сигнал. Но, с другой стороны, мы также видели комментарии, высказанные в очень агрессивном тоне, со стороны. МОК не дает комментариев, но мы видим, что агрессия российского правительства растёт с каждым днем. Против Комитета, против Игр и против меня», — заявил Бах. Чемпионат.com

Ранее Бах рассказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и российского правительства. «Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», — подчеркнул глава МОК. Lenta.ru