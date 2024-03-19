Спортсменам раздадут 300 тысяч презервативов на Играх в Париже

В Олимпийской деревне в Париже не будет «запрета на близость». Как сообщает Sky News, организаторы раздадут спортсменам 300 тысяч презервативов.

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На возведение олимпийской деревни французские власти потратили более 2,1 млрд долларов. Для спортсменов построили многоэтажные дома, а питание организуют в огромном буфете со шведским столом. Спать атлеты будут на кроватях, сделанных из переработанного картона — они выдерживают вес до 250 кг.

Однако внимание СМИ привлекло снятие «запрета на близость». Он появился три года назад на Олимпиаде в Токио на фоне пандемии коронавируса, когда Международный олимпийский комитет (МОК) ввел приказ о социальном дистанцировании.

Теперь же спортсменам не придется соблюдать эти ограничения. В связи с этим организаторы решили раздать 300 тысяч презервативов — каждый атлет будет получать по два средства защиты ежедневно.

Летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будут представлены 32 вида спорта.