Спортсменам раздадут 300 тысяч презервативов на Играх в Париже

Презервативы ежедневно: на Олимпиаде в Париже не будет «запрета на близость»
В Олимпийской деревне в Париже не будет «запрета на близость». Как сообщает Sky News, организаторы раздадут спортсменам 300 тысяч презервативов.
На возведение олимпийской деревни французские власти потратили более 2,1 млрд долларов. Для спортсменов построили многоэтажные дома, а питание организуют в огромном буфете со шведским столом. Спать атлеты будут на кроватях, сделанных из переработанного картона — они выдерживают вес до 250 кг.
Однако внимание СМИ привлекло снятие «запрета на близость». Он появился три года назад на Олимпиаде в Токио на фоне пандемии коронавируса, когда Международный олимпийский комитет (МОК) ввел приказ о социальном дистанцировании.
Теперь же спортсменам не придется соблюдать эти ограничения. В связи с этим организаторы решили раздать 300 тысяч презервативов — каждый атлет будет получать по два средства защиты ежедневно.
Летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будут представлены 32 вида спорта.