МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к спортсменам и правительствам стран отказаться от участия в Играх дружбы в России. Чемпионат.com

"Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта, и поддержать ее", - говорится в заявлении. ТАСС

11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации. RT на русском