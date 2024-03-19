Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России. RT на русском

'Молодцы МОК, объясняют это еще и политизацией. Что‑то новенькое, скажу я вам. Стыдоба какая‑то — поступать так, как МОК. Они ограничивают спортсменов в их деятельности. И знаете, что? Спортсмены их послушают, чтобы вы знали. Не поедут они к нам. Это ужасно грязный ход со стороны МОК. Мы‑то думаем, что они какая‑то серьезная организация, а на деле какая‑то босяцкая, которая призывает всех не ехать к нам. Обычно идет призыв, чтобы ехать. Видимо, они хотят, чтобы мы вообще никогда ни в чем не участвовали", — сказала Тарасова. Матч ТВ

"Это непозволительно такой организации, как Международный олимпийский комитет, говорить такую дрянь. Я вообще не знала, что его задача призывать страны к неучастию в спортивных состязаниях, мне кажется, что у него, наоборот, совершенно другая задача - призывать участвовать", - добавила заслуженный тренер СССР. ТАСС