МОК утвердил переход двух российских спортсменов в другие сборные

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил переходы российского борца Александра Комарова и пловчихи Анастасии Кирпичниковой в другие сборные. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Комаров будет выступать на Олимпиаде в Париже за сборную Сербии, Кирпичникова - за команду Франции.

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Кирпичниковой 23 года, в 2021 году она трижды победила на чемпионате Европы на короткой воде в Казани. На европейском первенстве того же года в Будапеште спортсменка завоевала две серебряные медали и одну бронзовую. На чемпионате мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби Кирпичникова стала серебряным призером на дистанции 800 метров вольным стилем.

Комарову 24 года. Выступая за сборную Сербии, он стал чемпионом Европы 2024 года. Ранее он был дважды бронзовым призером турнира (2019, 2020).