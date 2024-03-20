В МИД РФ назвали несправедливыми принятые МОК правила допуска российских спортсменов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала правила Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. RT на русском

"Решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными Международным олимпийским комитетом на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей Родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом", - сказала она. ТАСС

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов. Lenta.ru