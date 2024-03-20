Президент Федерации велоспорта России выступил за участие атлетов на Олимпиаде

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался за участие российских атлетов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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«Я всегда был за участие наших спортсменов, у нас есть профессиональные гонщики, которые будут готовы выступить в Париже, квоты на шоссе у нас есть. Не смущает ли запрет на участие в церемонии открытия? Нисколько. В моей карьере было несколько Олимпиад, ни разу не был на открытии и не жалею об этом», — приводит слова Екимова «Матч ТВ».

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что российским спортсменам будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 2024 года.

В МОК заявили, что на ОИ выступят максимум 55 атлетов. Им нельзя быть замеченными в поддержке Специальной военной операции на Украине и служить в силовых структурах РФ. При этом от атлетов не будут требовать подписания документов с осуждением СВО.

Россияне смогут выступить в нейтральном статусе только в индивидуальных дисциплинах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.