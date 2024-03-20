Ишмуратова: «МОК изживает себя. Они останутся у разбитого нацистского корыта»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова допустила, что Международный олимпийский комитет (МОК) испугался конкуренции, когда призвал спортсменов не участвовать в «Играх дружбы» на территории России.

Во вторник МОК в своем релизе призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы». Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать турнир из‑за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд заявил, что МОК рассмотрит возможные санкции для спортсменов за участие в «Играх дружбы».

— Что ж, остается пожалеть МОК. Бедные мучаются, чтобы такого гадкого еще придумать. МОК нарушает все олимпийские принципы, изживает себя. Они боятся, что появится достойная замена этой организации, и останутся они у разбитого нацистского корыта, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

«Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.