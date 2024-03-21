Чернышенко: получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

Российским спортсменам, получившим допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на соревнования. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. ТАСС

Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) создал такие условия, при которых почти никто из российских спортсменов не сможет поехать на Олимпиаду и пройти на нее отбор. Вечерняя Москва

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие. Чемпионат.com