В МОК пожаловались на пранкеров

Россияне продолжают вести свою кампанию против Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента, заявили в пресс-службе организации.

В пресс-службе уточнили, что функционеры организации пожаловались на звонки от людей, представившихся представителями Африканского союза.

В МОК предположили, что они были сделаны той же группой, которая уже атаковала ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных личностей аналогичным образом.

Во время звонков человек, выдававший себя за президента комиссии Африканского союза, хотел побеседовать о мнимой политизации спорта со стороны российского правительства, обещал подготовить заявление против действий России, уточнили в МОК.

В комитете пояснили, что первые эпизоды в этой кампании по дезинформации и диффамации были зафиксированы в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что итальянская пресса раскритиковала премьер-министра Италии Джорджу Мелони за чрезмерную прямолинейность и некомпетентность, допущенную в разговоре с российскими пранкерами, представившимися руководителями Африканского союза.