Российская олимпийская чемпионка по гимнастке сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в своих социальных сетях поделилась новостью о своей беременности, выложив совместное видео с мужем.

© Газета.Ru

«Однажды, ты встречаешь того самого человека. Ношу под сердцем нашу любовь. Ждем тебя», — подписала ролик спортсменка.

1 февраля 2024 года Ахаимова сообщила о завершении профессиональной карьеры. Мужем спортсменки является бывший футболист тульского «Арсенала» Янис Линда.

«На данный момент я занимаюсь развитием спорта, а еще создаю свою семью. Будет очень интересно, не переключайтесь», — сказала тогда гимнастка.

Ахаимова на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Ангелиной Мельниковой. Также в ее активе два серебра чемпионатов мира (2018 и 2019), золото чемпионата Европы 2018 года и золото Универсиады 2017 года.

В 2021 году Ахаимова получила звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ранее экс-звезда «Дома-2» намекнула на то, что отцом ее ребенка является футболист «Спартака» Промес.